Site vai manter Instante Book mas vai tornar a funcionalidade menos visível

A TripAdvisor vai recuar na funcionalidade que permite que os utilizadores marquem directamente o hotel através do site, depois da medida ter levado a um corte no crescimento das receitas e as ações a baterem mínimos de 2012.

