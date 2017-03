Pub

Cerca de 30 trabalhadores do Novo Banco abrangidos pelo despedimento coletivo no verão do ano passado puseram ações em tribunal a pedir a impugnação do processo, disseram à Lusa vários trabalhadores.

