Apple está agora mais perto de se tornar na primeira empresa a valer um bilião de dólares

Wall Street reagiu com grande entusiasmo às boas notícias que a Apple trouxe do terceiro trimestre fiscal, findo a 1 de julho, e as perspetivas para o próximo. Nas trocas fora de horas após a apresentação de resultados, as ações dispararam 6,30% para 159,50 dólares, um máximo histórico. Hoje, depois da abertura dos mercados em Nova Iorque, Wall Street confirmou o otimismo: os títulos já valorizaram 5,77% e estão nos 158,71 dólares. A capitalização bolsista deu um salto para 827 mil milhões de dólares, colocando a Apple mais perto de se tornar a primeira empresa a valer um bilião.

