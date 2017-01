Pub

O tribunal considerou que as três empresas tiveram uma atuação de "elevada negligência, quase a raiar a negligência grosseira", dia a Adc.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação de três sociedades do grupo Galp decidida pela Autoridade da Concorrência em fevereiro de 2015, por práticas anticoncorrenciais no mercado do gás de petróleo liquefeito (GPL) em garrafa, em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, informou a Autoridade da Concorrência (AdC) em comunicado.

