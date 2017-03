Pub

Atravessar o rio Tejo vai ser mais difícil nos dias 28 e 29 de março. Os trabalhadores da Transtejo cumprem uma greve parcial.

Os trabalhadores da Transtejo vão fazer uma greve parcial na terça e quarta-feira para contestar problemas nas embarcações e a revisão do Acordo de Empresa, o que deverá afetar as ligações fluviais no rio Tejo. As ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa vão ser afetadas, em especial, nos períodos das horas de ponta da manhã e da tarde.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia