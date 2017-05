Pub

A Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL ou A9) voltou a ser a autoestrada da Brisa com maiores níveis de crescimento no período considerado

O primeiro trimestre de 2017 confirmou a tendência de crescimento de tráfego nas autoestradas operadas pela Brisa, já identificado na segunda metade do ano passado. De acordo com dados da concessionária, o tráfego médio diário nos primeiros três meses do ano subiu 4,4% face ao mesmo período de 2016, descontando o efeito do ano bissexto.

