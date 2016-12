Pub

Os trabalhadores do call center e backoffice da PT/MEO no Porto convocaram uma greve para dia 9 de janeiro.

Os trabalhadores do call center e backoffice da PT/MEO no Porto convocaram uma greve para dia 09 de janeiro, exigindo aumentos salariais e a unificação do subsídio de alimentação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia