Os trabalhadores da Parmalat Portugal iniciam hoje cinco dias de greve para reivindicar aumentos de 2% na tabela salarial.

Os trabalhadores da Parmalat Portugal, com fábrica no distrito de Setúbal, iniciam hoje cinco dias de greve de quatro horas no início de cada turno para reivindicar aumentos de 2% na tabela salarial. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-Sul) e visa, além da atualização salarial, reivindicar o direito a mais um dia de férias em 2018 e 7,23 euros no subsídio de alimentação.

