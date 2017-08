Pub

Paralisação de quarta-feira dura 24 horas e pode afetar montagem de automóveis

Os trabalhadores da Autoeuropa ratificaram esta segunda-feira a greve marcada para 30 de agosto. Este é o resultado dos dois plenários organizados na fábrica de Palmela pelo SITE Sul - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul. A "chave" para a resolução do conflito está agora do lado da administração da empresa, adianta ao Dinheiro Vivo o dirigente da Fiequimetal Rogério Silva.

