O anúncio da Honda reúne celebridades como Tina Fey, Steve Carrell ou Magic Johnsson

Domingo é dia de Super Bowl nos Estados Unidos. Mais de 100 milhões de americanos vão ficar colados ao pequeno ecrã para assistir à final que coloca os New England Patriots face aos the Atlanta Falcons. Uma audiência de milhões que vai ver o anúncio da Honda para o evento desportivo mais aguardado do ano e que conta com o contributo criativo de uma portuguesa: Bruna Gonzalez, diretora criativa associada da RAP LA, agência de publicidade da marca automóvel.

