O antigo presidente da mutualista Montepio Geral, o antigo presidente do Finibanco e ainda Carlos Martins, da Martifer, estão a ser investigados

O antigo presidente da Associação Mutualista do Montepio, Tomás Correia, o presidente da Martifer, Carlos Martins e ainda o antigo presidente do Finibanco, Humberto Costa Leite, forma constituídos arguidos pelo Ministério Público no final de janeiro sob suspeita de insolvência dolosa e burla qualificada, entre outras acusações, num negócio imobiliário em Coimbra.

