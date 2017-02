Pub

As refeições vão ficar a cargo do Chef Olivier da Costa, no Restaurante Olivier Avenida

O hotel Tivoli Jardim vai abrir a 01 de abril como AVANI Avenida Liberdade Lisbon Hotel, assinalando a estreia desta marca na Europa e após uma remodelação avaliada em 1,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.

