Pub

As Unidades de Participação da Caixa Económica Montepio Geral não são acções mas são cotadas na Euronext

A Caixa Económica Montepio Geral tem unidades de participação cotadas em bolsa desde 2013 - no PSI-20 na revisão de março - e, desde que começaram a transacionar, estas Unidades de Participação já perderam mais de metade do valor, segundo as contas dos analistas contactados pelo Dinheiro Vivo. Entraram em bolsa a valer 1 euro cada e valem agora cerca de 41 cêntimos, seguindo inalteradas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia