Encostas de Alqueva 'Private Collection' foi o vinho mais pesquisado na plataforma KuantoKusta Supermercados

O KuantoKusta Supermercados, plataforma online que permite pesquisar e comparar preços de mais de 84 mil produtos de 11 supermercados, monitorizou os interesses dos portugueses na área dos vinhos no último mês. Durante o período em análise, esta foi a secção com maior tráfego dentro da categoria das bebidas. Os vinhos tintos lideraram as pesquisas, com 77%.

