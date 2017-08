Pub

Pouco conhecida em Portugal, a tecnológica está apostada em ganhar cada vez mais destaque a nível nacional, sobretudo na captação de talentos.

É conhecida como a empresa portuguesa mais internacionalizada. No total, são 30 escritórios em 30 países, que geram negócio para 80 mercados de todo o mundo. Apesar do ADN 100% português, o Grupo Timwe nasceu global, em 2002, e global se mantém até hoje, com 99% da faturação de 500 milhões de euros gerados fora do país. Em Portugal, que acolhe metade dos 600 trabalhadores da empresa, o volume de negócio é quase inexistente (1%).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia