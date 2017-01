Pub

A primeira-ministra britânica discursa hoje sobre as condições de saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra britânica discursa hoje sobre as condições de saída do Reino Unido da União Europeia. Theresa May não quer uma "meia saída", e está mesmo disposta a que a Grã- Bretanha abandone o mercado único.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia