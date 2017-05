Pub

Para Jean-Claude Juncker, atualmente há mais de 50% de probabilidade de rutura nas negociações para saída do Reino Unido da UE

A conversa atribulada sobre a saída do Reino Unido entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker continua a dar que falar. Apesar de ter considerado como "mexerico de Bruxelas", a chefe de Governo britânica diz que a revelação do conteúdo do encontro mantido na semana passada mostra que as negociações para o Brexit "não vão ser fáceis".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia