Portugal foi o mercado europeu escolhido para arrancar com este novo conceito da cadeia multinacional

A McDonald"s arrancou em Portugal com um novo conceito para promover a venda de gelados ao longo do todo o ano e fora do horário de refeições dos restaurantes da cadeia, o The Ice Spot. Este ano a cadeia conta abrir quatro espaços. O primeiro abriu no Almada Forum.

