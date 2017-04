Pub

Modelo Bruno Queirós decidiu criar uma marca para os homens que se inspiram nos barões e que gostam de peças irreverentes

"Os homens estão a adotar um estilo completamente diferente. O mercado está a direcionar-se para algo exclusivo e com muita qualidade". Bruno Queirós, manequim e personal trainer, fez esta leitura do mercado e decidiu criar a The Baron"s Cage, marca que procura pessoas com gostos fora do comum, e, acima de tudo, a qualidade. A inspiração e o estilo recuam à época dos barões. A ideia nasceu em 2016.

