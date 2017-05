Pub

Vendidas as últimas ações, o governo britânico lucrou mais de mil milhões de euros. Este valor supera os 585 milhões ontem avançados pela imprensa

O Tesouro do Reino Unido anunciou a saída total do capital do Lloyds, liderado pelo português António Horta-Osório, depois de vendidas as últimas ações. Com a venda da participação, o governo britânico lucrou 900 milhões de libras - mais de mil milhões de euros. O valor agora avançado supera os 585 milhões ontem avançados pela imprensa.

