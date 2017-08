Pub

Marca norte-americana pretende produzir 1500 Model 3 por semana este trimestre

A Tesla registou o pior trimestre de sempre. Entre abril e junho, a marca liderada por Elon Musk perdeu 336 milhões de dólares (283,8 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, numa altura em que pretende responder às 1800 encomendas recebidas, em média, por dia, do Model 3, o primeiro automóvel elétrico dedicado às massas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia