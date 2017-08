Pub

As 22 estâncias termais vão contar com 1,9 milhões do FEDER que ajudará a dinamizar a região

Os benefícios das águas termais são um dos maiores trunfos do centro do País para atrair turistas. Mas a diversificação da procura tem-se mostrado difícil, mesmo numa área com mais de 2000 anos de história para contar. O público das termas nacionais divide-se entre crianças e idosos com problemas ósseos ou respiratórios; 95% são portugueses.

