Pub

Depois de três anos à espera da conclusão de obras nas margens do Liz as Termas de Monte Real avançaram em janeiro com a recuperação

As Termas de Monte Real, integradas no Resort Termal de Monte Real, estão a avançar com obras tendo em vista a reabertura das termas com mais uma fonte e água, depois de três anos de espera.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia