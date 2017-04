Pub

O acordo deverá ser aprovado esta sexta-feira durante a reunião dos ministros das Finanças da zona euro

A Grécia terá chegado esta sexta-feira a acordo com os parceiros europeus no âmbito do terceiro resgate. O país liderado por Alexis Tsipras deverá avançar com mais reformas em 2019 e 2020 para continuar a receber tranches de financiamento do empréstimo de 86 mil milhões de euros da parte do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia.

