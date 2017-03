Pub

Presidente do CFP diz que medidas aprovadas "não são sustentáveis" e tem dúvidas sobre se o país não poderá voltar a ter um défice excessivo.

A presidente do Conselho do Conselho de Finanças Pública, Teodora Cardoso, defende que a redução do défice para 2,1% em 2016 só foi conseguida com "medidas que não são sustentáveis".

