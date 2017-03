Pub

Projetos para as áreas da cultura, desporto, responsabilidade social e empreendedorismo estão na mira desta plataforma

Há mais um novo projeto português que aposta no financiamento colaborativo (crowdfunding). A Pernas P"randar foi lançada esta semana e foi fundada por Paulo Veríssimo, responsável da área de novos negócios da Blueticket e do Meo Arena. Os projetos para as áreas da cultura, desporto, responsabilidade social e empreendedorismo estão na mira desta plataforma.

