Uma manutenção nas aplicações informáticas faz com que não seja possível tratar do IUC no Portal da AT durante este fim de semana

O IUC (mais conhecido por Selo do carro) tem de ser pago no mês da matrícula do veículo e a esmagadora maioria dos automobilistas trata desta obrigação fiscal através do Portal da AT. E vai ser possível faze-lo a partir de segunda-feira, mas até lá esta funcionalidade não estará disponível.

