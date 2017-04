Pub

É a convicção de José Theotónio, presidente executivo do grupo Pestana, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1.

Empresas como a Google e a Booking são as que mais estão a ganhar com o setor do turismo. A razão, segundo o presidente executivo do grupo Pestana, deve-se ao facto de agregarem e canalizarem todo o tráfego e por os hábitos dos consumidores serem cada vez mais digitais.

