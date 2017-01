Pub

Disparidade salarial e interesse no setor continuam a marcar as principais diferenças entre homens e mulheres no mundo tech.

Ano novo, nova campanha. A Web Summit voltou a lançar a iniciativa Woman in Tech. Desta vez, a organização da conferência, que em novembro terá de novo lugar em Lisboa, não foi tão generosa com o sexo feminino. Se no ano passado, os bilhetes foram oferecidos a todas as mulheres que se inscreveram durante o período promocional, este ano, a inscrição dá apenas acesso à possibilidade de compra de um ingresso a um valor reduzido, de 85 euros (o valor do bilhete sem desconto é de 850euro). Na edição anterior, a cimeira tecnológica congratulou-se de ter oferecido 10 mil bilhetes a mulheres, tendo o rácio de participação feminina sido de 42%, o maior de sempre num evento de tecnologia, segundo Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia