As soluções tecnológicas tendem a adaptar-se à necessidade das pessoas, tornando-se mais humanizadas

Durante anos as pessoas adaptaram-se às tecnologias, aprendendo a lidar com elas. Agora chegou a vez de a tecnologia se adaptar às pessoas, tornando-se mais próxima das suas necessidades, mais humanizada e de preferência numa linguagem cada vez mais natural, utilizando, por exemplo, a voz como interface. Esta é mais uma das tendências atuais identificadas no relatório Technology Vision 2017, elaborado pela multinacional Accenture, e que acompanha, anualmente, o desenvolvimento dos mercados da era digital em todo o mundo.

