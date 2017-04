Pub

Três startups portuguesas estão entre as 50 empresas europeias com maior potencial de crescimento

A Farfetch é, até agora, a única startup unicórnio portuguesa. Ou seja, com avaliação acima de mil milhões de dólares (938,1 milhões de seguros, segundo o câmbio atual). Mas à plataforma online de venda de moda de luxo podem juntar-se, em breve, a Feedzai, a TalkDesk e a Uniplaces. Quem o diz é associação Tech Tour, que apresentou, no final da semana passada, o mais recente ranking anual das 50 empresas europeias com maior crescimento, o Tech Tour Growth 50.

