Custo por canal negociado entre a RTP e a PT não são conhecidos, mas a estação pública terá obtido uma "redução significativa"

As televisões privadas e a PT já estão a discutir as novas condições dos contratos com a operadora que assegura a distribuição da SIC e da TVI na Televisão Digital Terrestre (TDT) e querem beneficiar da mesma redução de custos obtida pela RTP quando negociou a distribuição dos novos canais públicos nesta plataforma, apurou o Dinheiro Vivo.

