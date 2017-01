Pub

O Meo e a TVI chegaram a acordo para a redução dos preços de distribuição de canais na plataforma da Televisão Digital. A SIC ainda está a negociar.

Desde dezembro que as estações privadas estão a negociar os novos termos financeiros do contrato para a distribuição dos canais na TDT assegurada pelo Meo, depois de a operadora ter negociado com a RTP novos valores por canal após a entrada da RTP memória e RTP 3 na plataforma a 1 de dezembro. Os valores não são conhecidos, mas Gonçalo Reis, presidente da RTP admitia que tinha obtido uma redução significativa por canal. Uma redução que os privados também pretendiam. A TVI foi a primeira a chegar a acordo, mas os valores do mesmo não são conhecidos.

