Auditoria à atividade do Fundo de Resolução em 2015 conclui que há custos de assessoria que deviam ser imputados ao Banco de Portugal

O Tribunal de Contas (TdC) concluiu que existem gastos irregulares efetuados pelo Fundo de Resolução no processo de venda do Novo Banco, suportados pelo Fundo de Resolução e que deveriam ter sido atribuídos ao Banco de Portugal. E quer que o Governo altere a classificação do Fundo para efeitos de Orçamento do Estado.

