Apesar dos dois milhões que o 'brexit' custou ao grupo, a The Fladgate Partnership fechou o ano com uma faturação acima dos 100 milhões de euros

A The Fladgate Partnership, detentora da Taylor"s, Fonseca e Croft, fechou o ano de 2016 com vendas consolidadas de 102 milhões de euros, um valor histórico na medida em que o grupo ultrapassa, pela primeira vez, a mítica barreira dos 100 milhões. O vinho do Porto representou cerca de 65 milhões, uma performance afetada pela desvalorização cambial da libra que se seguiu ao brexit, a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia. O segmento do turismo, onde o grupo detém o Hotel Yeatman, o Infante de Sagres e o Vintage House, atingiu os 17,5 milhões de euros e a distribuição, designadamente através da Heritage Wines, contribuiu com 20 milhões.

