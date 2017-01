Pub

Dados consolidam a tendência de diminuição do desemprego registada nos últimos meses

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, disse hoje que a taxa de desemprego provisória de novembro nos 10,5% "acentua uma expetativa positiva" face à evolução do mercado do trabalho.

"Os dados consolidam a tendência que se vem a registar ao longo do último ano, em particular nos últimos meses, de redução do número de desempregados e aumento da população empregada. O que nos faz acreditar numa melhoria sustentada e clara do mercado de trabalho", disse o governante em declarações à agência Lusa.

Vieira da Silva falava depois do Instituto Nacional de Estatística ter revisto hoje em baixa a taxa de desemprego de outubro para os 10,6% (face à estimativa provisória de 10,8%) e ter avançado uma estimativa provisória de 10,5% para novembro.

Para o ministro, a confluência dos dois aspetos (aumento do emprego e diminuição do desemprego) é "extremamente importante".

"Face a um ano atrás há mais 90 mil postos de trabalho e menos 89 mil pessoas desempregadas. Isto quer dizer que o desemprego está a diminuir porque está a ser criado emprego", afirmou.

Vieira da Silva disse que apesar dos dados mensais do INE ainda não permitirem uma leitura completa, indicam já uma tendência de recuperação, nomeadamente para setores voltados para a procura das famílias, mas também o turismo.

Segundo o ministro, com o desemprego a níveis de 2009 e o emprego a registar o valor mais alto desde 2011, o Governo tem assim "boas expetativas de que a tendência que se registou em 2016 se continue a verificar em 2017".

A estimativa provisória da população desempregada em novembro foi de 534,3 mil pessoas e a da população empregada foi de 4,574 milhões de pessoas.

Em novembro de 2015, a taxa de desemprego situou-se nos 12,3%.

A estimativa definitiva da taxa de desemprego de outubro, segundo o INE, foi de 10,6%, tendo diminuído 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior, tal como em relação aos três meses antes.

A estimativa definitiva da população desempregada de outubro foi estimada em 545,3 mil pessoas, tendo diminuído 2,2% em relação ao mês precedente (menos 12,1 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4,580 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 0,3% face ao mês anterior (mais 13,4 mil pessoas).

Segundo o INE, a taxa de desemprego das mulheres (10,5%) foi superior à dos homens (10,4%) em 0,1 pontos percentuais face a outubro, tendo a primeira diminuído 0,1 pontos percentuais e a segunda 0,3 pontos percentuais.

A taxa de desemprego dos jovens situou-se em 28,4%, mais 0,6 pontos percentuais em relação ao mês precedente, enquanto a dos adultos foi de 9,1%, menos 0,2 pontos percentuais em relação a outubro.