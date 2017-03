Pub

Aviões da frota da companhia vão ter o nome e a gastronomia dos 18 distritos e de duas regiões autónomas nacionais. Para já contam-se 17 aviões; há outros quatro a caminho

Emanuel Pinto trabalha no contact center da TAP e é do Jardim da Serra, na Madeira, "a terra das cerejas e do bom vinho". Rita Segarra, hospedeira de bordo, é de Lisboa, "a cidade com a luz mais bonita do mundo". João Oliveira, da Manutenção e Engenharia, é da Lourinhã, "a capital dos dinossauros". Também há a Sofia Almeida, chefe de cabine, a Marta Augusto, tripulante da TAP Express, ou o João Pedro Fernandes da Manutenção, entre muitos outros. Ao todo, são cerca de 11 mil pessoas ao serviço da companhia aérea. Em dia de aniversário, a TAP deu-lhes voz para que sejam embaixadores das suas terras.

É que, em dia de celebrar os 72 anos de operação, a TAP deu também asas a um novo programa que "De braços abertos" vai homenagear Portugal. Para a celebração, a companhia liderada por Fernando Pinto reservou o batismo dos recém-chegados aviões da TAP Express - a empresa regional - que deixam de ter nomes de pássaros para passarem a ostentar no nariz o nome dos distritos e regiões autónomas. Ao todo, contam-se 18 distritos e duas regiões autónomas; para já a TAP tem 17 novos aviões e, em breve, chegam outros quatro. À medida que a frota for aumentando, a TAP vai alargar o leque de nomes e de cidades. Não é só o nome. "Cada voo da TAP será uma verdadeira experiência de Portugal", anunciou ontem Fernando Pinto, presidente da companhia aérea. "Vamos colocar produtos de todas as regiões."

O sabor dos produtos nacionais não aterra hoje na TAP. A companhia já serve vários milhares de produtos nacionais a bordo. Por exemplo, no ano passado, foram consumidos dois milhões de litros de água portuguesa, 1,7 milhões de sumos e refrigerantes nacionais, 37 mil quilos de café português, 175 mil litros de cerveja. Quanto a garrafas de vinho nacionais, contaram-se mais de um milhão de litros, precisou Fernando Pinto. "Nenhuma outra companhia aérea foi ou será mais portuguesa do que a TAP. É a nossa empresa, é o nosso orgulho", reforçou o presidente Fernando Pinto.

A TAP tem Portugal no nome. Mas nem sempre foi assim. Quando nasceu, a 14 de março de 1945, a TAP - Portugal, era TAP - Transportes Aéreos Portugueses. Foi criada pela famosa Ordem de Serviço n.º 7, assinada por Humberto Delgado.

Em 72 anos de história, já teve altos e baixos, chegou a ser chamada de "Take another plane" [em inglês, apanhe outro avião]por obedecer a critérios tão rígidos de segurança que deixavam o avião em terra, ao mais pequeno problema. Mas para além de incidentes, conta-se apenas um acidente na história da companhia. O grande susto aconteceu em novembro de 1977, quando uma aterragem falhada, depois de duas tentativas de aproximação à pequena pista da Madeira, levou à morte de 131 pessoas.

Financeiramente ultrapassaram-se períodos difíceis, o último dos quais entre 2014 e 2015, que juntos representam 145 milhões de euros de perda. Os resultados positivos regressaram no ano passado, com um ganho de 34 milhões de euros. Falta conhecer os resultados do grupo que continua a ter na Manutenção e Engenharia Brasil - comprada em 2006 -, o maior bloqueio aos ganhos. A ajudar as contas está a venda da empresa, em 2015, ao consórcio privado Atlantic Gateway liderado por Humberto Pedrosa e David Neeleman. O Estado entretanto regressou à maioria do capital, mas a gestão mantêm-se privada.