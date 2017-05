Pub

Retoma no Brasil e crescimento no Norte de África e EUA permitem crescimento de 35% no número de passageiros da TAP

Em abril, a TAP registou um aumento de 35% no número de passageiros transportados. Ao todo foram transportados 1.167.632 pessoas, mais 302.475 do que um ano antes, muito à conta das rotas europeias e dos destinos africanos.

