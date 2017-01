Pub

Para evitar novos casos deste género, a Samsung vai criar um processo com oito etapas na produção de smartphones

Tamanho irregular e problemas de produção. Estas são apontadas como as duas principais razões para os problemas nas baterias do Samsung Galaxy Note 7 e que obrigaram a marca sul-coreana a retirar este smartphone do mercado por problemas de sobreaquecimento, adianta esta sexta-feira o The Wall Street Journal, citando fontes ligadas ao processo.

