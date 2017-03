Pub

Depois de Lisboa, a organização segue para Barcelona onde o Talkfest assume a forma de Iberian Festival Awards

Durante dois dias, centenas de pessoas estiveram no Museu das Comunicações, em Lisboa, a discutir o panorama nacional da indústria dos festivais de música. A força das marcas, aspetos legais, questões de segurança, numa altura em que o terrorismo faz parte das preocupações de topo a nível global, e perfis de audiência foram alguns dos assuntos que estiveram em debate no evento. A organização agora faz as malas e ruma a Barcelona, em Espanha, onde o Talkfest assume a forma de "Iberian Festival Awards".

