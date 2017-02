Pub

"Não é nosso direito afastar as pessoas que não têm dinheiro suficiente para visitar uma cidade", sustenta o secretário-geral da OMT

Portugal é um dos países que está a liderar a inovação na área do turismo, reconhece Taleb Rifai. O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo mostrou-se surpreendido por esta aposta do nosso país. Desta inovação fazem parte empresas como a Uber e Airbnb, que devem ser integradas pelas regras da indústria do turismo e pagar impostos, defende em entrevista ao Dinheiro Vivo.

