Ministério das Finanças confirma que empresas de transporte apresentaram hoje recurso da decisão sobre contratos que já acumulam juros de 30% a 92%

As empresas públicas de transporte apresentaram hoje, último dia do prazo, recurso da decisão do Court Of Appeal inglês que, no início de dezembro último, voltou a reconhecer a validade dos contratos swaps assinados entre as transportadores e o Banco Santander Totta (BST) e cujos pagamentos o anterior governo deixou de cumprir no início de 2013.

