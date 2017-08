Pub

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, aposta o tudo ou nada na oferta de recompra de dívida

Está tudo em aberto na proposta de reembolso de dívida sénior do Novo Banco. Contrastando com o otimismo de António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, os analistas não põem as mãos no fogo pelo sucesso da operação. Pelo contrário, admitem todos os cenários, do melhor ao pior. Admitem até o cenário de aplicação de medidas de resolução ao Novo Banco caso a oferta em curso não tenha sucesso.

