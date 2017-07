Pub

Marca do grupo Unicer aposta no país vizinho, sobretudo na região da Galiza

A Super Bock vai entrar nos festivais de música em Espanha, ao tornar-se no principal patrocinador do SonRías Baixas, que decorre a 3, 4 e 5 de agosto em Bueu, na Galiza. A marca do grupo Unicer pretende reforçar a presença no país vizinho com este evento.

