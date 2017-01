Pub

A Suíça, sob forte pressão internacional, começou a reunir dados no âmbito do intercâmbio de informação acordado com os 38 países da OCDE

A Suíça, líder indiscutível na gestão das fortunas privadas de clientes estrangeiros, despediu-se hoje do seu até agora sagrado segredo bancário, que lhe permitiu atrair durante décadas todos os que tinham muito dinheiro e queriam fugir ao fisco.

