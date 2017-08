Pub

Além da transformação de tomate fresco, a Sugal detém ainda a fábrica da Guloso em Benavente, onde são feitos os produtos desta marca própria

No mundo inteiro, apenas uma empresa se pode orgulhar de ter duas campanhas de transformação de tomate para concentrado no mesmo ano, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. E é portuguesa. Nascida e criada em pleno Ribatejo, terra por excelência do bom tomate, há seis décadas que a Sugal se dedica àquilo que sabe fazer melhor: ir ao campo buscar os melhores frutos para os transformar em concentrado de tomate que exporta para todo o mundo. A seu cargo tem 3% do mercado mundial.

