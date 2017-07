Pub

Startup fundada em 2015 vai investir um milhão numa fábrica própria em São João da Madeira para responder às encomendas

A Undandy, uma startup que, desde 2015, vende sapatos personalizados através de uma loja online, vai construir uma fábrica própria em São João da Madeira para responder ao forte aumento de encomendas registado nos últimos meses. O investimento de um milhão de euros arranca em setembro e criará 25 empregos. A empresa pretende produzir 200 pares de sapatos por dia a partir do final deste ano, revelou Rafic Daud, líder da Undandy, ao DN/Dinheiro Vivo. "Estamos num processo de construção de uma fábrica própria. Vamos arrancar o projeto já em setembro, para deixar a fábrica pronta a produzir até ao final do ano. É uma unidade completamente independente, que vai trabalhar exclusivamente para a Undandy", detalha Rafic Daud. A razão é o forte crescimento nos últimos meses, que obrigou a dilatar o tempo de espera das encomendas.

"Temos assistido a uma multiplicação das nossas vendas nos últimos seis meses, e com possibilidades de crescimento da mesma dimensão nos próximos meses e anos. Precisamos de assegurar a capacidade de produção para dar vazão às encomendas. O tempo de espera tem aumentado ligeiramente." Até a fábrica ficar pronta, os sapatos da Undandy continuarão a ser produzidos numa outra unidade em São João da Madeira, "em parceria com um fabricante do Norte do país".

Ainda assim, a construção da nova fábrica poderá não ser válida por muito tempo, admite Rafic Daud. "Esta é uma solução de curto e médio prazo porque não podemos estar a comprometer o nosso crescimento. Isto não quer dizer que no espaço de um ano ou ano e meio não estejamos a equacionar uma solução diferente. Com 200 pares de sapatos, conseguimos assegurar a produção até final de 2018. Isto dá-nos tempo para trabalhar em soluções mais escaláveis."

A Undandy vai investir um milhão de euros na nova fábrica, o equivalente ao montante gasto desde a sua fundação. Esta operação poderá ser financiada "através de capitais próprios, em parceria ou com o apoio de alguns fundos". No primeiro ano de funcionamento, a Undandy financiou-se através de fundos comunitários do programa de apoio à internacionalização do Portugal 2020. A construção desta unidade já estava a ser equacionada há algum tempo.

Novo escritório em Lisboa

As mudanças nesta startup não ficam por aqui. Com 14 pessoas num pequeno escritório nas Amoreiras e a "continuar a contratar", será necessário arranjar um novo espaço em breve. "Vamos mudar de escritório em Lisboa durante este semestre", adianta o líder da empresa.

A Undandy conta com uma equipa de 40 pessoas e vende para mais de 60 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Austrália. Ao mesmo tempo, começam a surgir outros mercados com potencial, como Paquistão e Israel. Mais de 99% das vendas são feitas para o exterior.

Com o potencial aumento das vendas proporcionado pela construção da nova fábrica e a calçar cada vez mais clientes em todo o mundo, a empresa espera atingir o equilíbrio financeiro já no final de 2018.