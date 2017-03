Pub

O Estado concedeu mais de 4.305 milhões de euros em subvenções públicas em 2016, mais 546 milhões do que no ano anterior, de acordo com dados publicados pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

