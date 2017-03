Pub

Preços poderão crescer mais 4% em 2017. Investidores e famílias começam a olhar para as periferias como alternativa aos centros históricos

Os preços da habitação em Portugal dispararam 7,1% no ano passado, mais do dobro do verificado em 2015. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que destaca que esta subida é a mais elevada desde o quarto trimestre de 2010. Este ano, de acordo com as projeções das imobiliárias, as casas poderão ficar ainda mais caras, impulsionadas pelo aumento da procura por parte de investidores estrangeiros, mas também já de muitos nacionais. Mas alertam que este crescimento "não é sustentável" - os preços irão continuar a aumentar, "mas de forma mais moderada", prevê Ricardo Sousa, da Century 21. Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, estima uma valorização em torno dos 4% este ano.

