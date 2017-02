Pub

A subida do nível do mar pode ser mais rápida do que o previsto e custará dezenas de milhões de euros por ano se nada for feito. Alerta para Portugal

A Agência Oceânica norte-americana (NOOA) considera possível um aumento entre 2 a 2,7 metros do nível do mar até 2100, em casos extremos de emissões de gases com efeitos de estufa. No entanto, estudos da paleoclimatologia (estudo das condições e alterações climatéricas de períodos geológicos antigos) apontam para uma subida de 6 a 9 metros.

